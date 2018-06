Etihad verwacht deal Alitalia nog deze maand

,,Wij mikken erop voor het einde van de maand de onderhandelingen af te ronden en de overeenkomst te tekenen'', zei Hogan. Financiële details werden nog altijd niet vermeld, maar de waarde van de deal wordt geschat op ruim een half miljard euro.

In ruil voor zijn investering krijgt Etihad bijna de helft van zijn noodlijdende Italiaanse branchegenoot in handen. De rest van de aandelen blijft eigendom van Italiaanse investeerders en van Air France-KLM, dat een belang heeft van ruim 7 procent.

Geen voorstander

Hoewel de twee luchtvaartbedrijven er samen uit zijn, moeten de vakbonden nog instemmen met een stevige reorganisatie bij Alitalia. Vakbond CGIL heeft inmiddels al aangegeven geen voorstander te zijn. Maar alleen als het bedrijf flink in de kosten snijdt, wil Etihad er kapitaal in steken. Ook wordt met de banken waarbij Alitalia in het krijt staat gesproken over een schuldsanering.

Als Etihad de onderhandelingen tot een goed einde brengt, bereikt het in enkele maanden meer dan Air France-KLM in jaren. De Frans-Nederlandse groep zag door de jaren heen vele pogingen om Alitalia helemaal in te lijven stuklopen op verzet van de vakbonden, de Italiaanse overheid, of allebei.

In 2009 nam Air France-KLM wel een belang van 25 procent in Alitalia. Dat is evenwel door een aandelenitgifte vorig jaar, die het concern aan zich voorbij liet gaan, verwaterd tot iets meer dan 7 procent. Het bedrijf heeft het belang vorig jaar volledig afgeschreven, maar topman Alexandre de Juniac sloot onlangs niet uit dat het toch nog aandelen bijkoopt.