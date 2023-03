Premium Het beste van De Telegraaf

Bio-slager: herkomst vlees beter uitleggen Koeien in Weerribben nuttig bij natuurbegrazing: ’Meer functies dan melk en vlees’

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

De koeien in Nationaal Park Weerribben-Wieden zijn multifunctioneel. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Het is de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel. De belangrijkste redenen om te stoppen met het eten van vlees is voor veel vegetariërs het dierenwelzijn of het redden van het klimaat. Maar om die reden is stoppen niet nodig, meent Henk van Oers, oprichter van biologische worstenmakerij St. Hendrick. Samen met melkveehouder Klaas de Lange van Weerribben Zuivel wil hij de herkomst van vlees een gezicht geven.