Daling vertrouwen Duitse beleggers zet door

De vertrouwensindex van het ZEW, die de verwachtingen voor de komende 6 maanden weergeeft, kwam uit op een stand van 27,1, tegen 29,8 een maand eerder. Economen hadden in doorsnee een stand verwacht van 28,2. In december bereikte de index met een stand van 62 nog het hoogste punt in 7 jaar.

Duitse beleggers en analisten zijn bezorgd over de zwakkere economische groei en de geopolitieke spanningen. Deze factoren kunnen een bedreiging vormen voor de Duitse economie.