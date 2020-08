Muzikale ode aan Rutger Hauer

Het society evenement van het Noorden, het Lauswolt Zomerconcert, ging door corona dit jaar niet door. De sponsoravond op het hotellandgoed in Beetsterzwaag viel door de zomerstorm met slagregens dinsdag letterlijk en figuurlijk in het water. Hoeveel pech kan hotelier Marc van Gulick verdragen? „Gelukkig heel veel. Drie keer is scheepsrecht, want we hebben onze steunpilaren binnen kunnen ontvangen, terwijl we buiten onder tentdoeken en balen stro zo’n mooie ambiance hadden gecreëerd”, sprak hij.

De afgetrainde oud-staatssecretaris en CDA-senator Joop Atsma (l.) fietste dit jaar al liefst 7500 km, met ondernemerspaar Rietje en Hendrik Wind.

Circa vijftig gasten onder wie de Friese commissaris van de koning Arno Brok, oud-staatssecretaris Joop Atsma en wijnkoper Jaap Kwast waren ondergebracht in een vergaderzaal die niet alleen snel opnieuw was geschilderd maar door de grootte absoluut coronaproof was. „We hadden bij het 15e Zomerconcert een ode willen brengen aan Rutger Hauer, onze buurman van het landgoedhotel. Ik weet nog dat ik na afloop van het 14e Zomerconcert met de gebroeders Lucas en Arthur Jusse op de piano een appje kreeg van Rutger: ’Ik heb enorm genoten.’ Hij luisterde liggend op de motorkap van zijn jeep in de bossen naar het concert. We zijn blij Ineke als lieve buurvrouw te hebben. Rutger was een icoon. Daarom spelen we zijn muziek vanwege Soldaat van Oranje in die oranjekleur.”

V.l.n.r. Romke en Silvana Kooyenga met hotelier Etty van der Veer en haar man Ger van Langen.

Het was heel ontroerend zoals onder andere Hermine Deurloo op mondharmonica en gitarist Maarten van der Grinten de filmmuziek speelden. Artistiek directeur Marcel Mandos van het Noord Nederlands Orkest (NNO) vertelde door corona in een surrealistische wereld te zijn gekomen. „We denken nu niet verder dan twee maanden vooruit. We hadden een topjaar gepland met een ode aan Rutger Hauer via de 9e Symphonie van Beethoven. Ook omdat het 75 jaar gelden dat ons land was bevrijd. Het thema was verbroedering en verbinding. Nu zitten onze musici thuis. We zijn dinsdag voor het eerst bij elkaar gekomen. Onze NNO concerten mogen plaatsvinden met niet meer dan 50 mensen op het podium. Het is een nieuwe realiteit maar het gaat ons lukken”, sprak Mandos. Hij beloofde op 4 juli 2021 alsnog het geplande programma inclusief ode aan Rutger Hauer te brengen.

Trombonist Quirijn van den Bijlaard

Tijdens de bijeenkomst werd de samenwerking tussen het NNO en de iconische witte vuurtoren van Schiermonnikoog beklonken. In 2021 zal het NNO een zes soloconcerten ín de vuurtoren geven voor een zeer select gezelschap. Maximaal 20 gasten per concert. Deze concertreeks mondt uit in de uitvoering van de 9e Symfonie van Dvorak (een nieuwe wereld) die in september op het terrein van de Zuidertoren zal worden uitgevoerd”, lichtte vuurtoreneigenaar Ger van Langen toe.

Na 25 jaar Kooyenga Groep ( detachering en advisering voor de overheid) heeft Romke Kooyenga eind 2019 besloten zijn totale aandelenpakket binnen de Kooyenga Groep te verkopen aan Olympia. De transactie vond vlak voor de coronaperikelen plaats, achteraf een juiste en gelukkige keus. Ook zit Romke in een traject om meerdere andere bedrijfsonderdelen af te stoten ( o.a. Kurtosis BV ).

Het jaar 2020 was tot nu toe een bewogen jaar want ook is het gezin Kooyenga inmiddels vanuit Belgie teruggekeerd naar Nederland. Na een paar maanden „pensionado „ is Kooyenga recent gestart met Bedrijfsadvies Noord Nederland. Samen met een klein team van medewerkers is hij een soort sparringpartner voor ondernemers en adviseert zijn team bij overname’s , bedrijfsopvolgingen etc.