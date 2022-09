Kabinet en vakbonden blokkeren ’uniek’ loonbod van 5%

Wat U Zegt

Stelling: Grondpersoneel meer betalen

Sinds het wegvallen van de zomerbonus is het opnieuw chaos op Schiphol. Vakbond FNV pleit onder meer voor permanent hogere lonen en meer mensen in vaste dienst. Moet de directie van Schiphol hier gehoor aan geven of is een salarisverhoging niet de oplossing?