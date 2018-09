América Móvil vergroot belang Telekom Austria

De aankoop van América Móvil volgt op een overeenkomst die in april werd gesloten met de Oostenrijkse overheid, waardoor beide partijen controle krijgen over Telekom Austria. Daarbij werd afgesproken dat het staatsbelang in Telekom Austria zakt tot 25 procent plus één aandeel en dat de overheid het recht krijgt de bestuursvoorzitter te benoemen. Nu bezit de overheid via het staatsinvesteringsfonds ÖIAG nog 28,4 procent van Telekom Austria.

América Móvil, dat ook een groot belang heeft in KPN, bezat eerder 26,8 procent van Telekom Austria. De extra stukken worden gekocht voor 7,15 euro per aandeel.