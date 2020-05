Oppepper voor verpleeghuizen

,,Veel andere verpleeghuizen hebben een speciale bezoekersruimte”, weet Liane den Haan, directeur van ouderenorganisatie Anbo. Weliswaar is een bezoek hier minder persoonlijk, vanachter een tussenraam, maar het is beter dan niets. ,,Verpleeghuizen doen er van alles aan om het contact tussen bewoners en familie toch mogelijk te maken.” Sommige hebben een tijdelijke aanbouw bij een kamer op de begane grond met een deur naar buiten, anderen plaatsten een container, een speciale partytent of een paardentrailer.

Den Haan trok samen met Rokus Hassefras uit het management van mega-bloemenexporteur Dümmen Orange erop uit om de bezoekersruimte met planten aan te kleden bij verpleeghuis Vreeswijk in Nieuwegein. ,,Uiteindelijk kleden we bezoekruimtes, en terassen en tuinen bij die ruimtes aan met duizenden planten.” Dümmen Orange had ze over, nu evenementen als de Keukenhof niet doorgaan.