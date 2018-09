Wall Street start nieuwe week positief

De Dow-Jonesindex eindigde met een winst van 0,7 procent op 17.055,42 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 1977,10 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 4440,42 punten.

Citigroup betaalt zo'n 7 miljard dollar om verdere vervolging voor onzorgvuldigheden bij de verkoop van aan hypotheken gerelateerde beleggingsproducten te voorkomen. De bank nam in verband hiermee een last van 3,8 miljard dollar in het eerste kwartaal. De nettowinst in die periode zakte daardoor met 96 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, tot 181 miljoen dollar. Het aandeel Citigroup werd desondanks 3 procent meer waard.

Boeing

Boeing won 1,1 procent. De vliegtuigbouwer staat volgens ingewijden op het punt orders van leasemaatschappijen ter waarde van ruim 9 miljard dollar binnen te slepen. De bestellingen worden mogelijk dinsdag op de luchtvaartshow in het Britse Farnborough aangekondigd.

Het Amerikaanse architecten- en ingenieursconcern Aecom werd met een koersstijging van 10 procent beloond voor de aankondiging van de overname van zijn branchegenoot URS. Inclusief schulden komt de overnameprijs uit op ongeveer 6 miljard dollar. Aecom biedt 56,31 dollar per aandeel URS, de waarde van dat aandeel steeg maandag echter met ruim 12 procent tot 58,40 dollar.

Overnamenieuws

De Amerikaanse farmaceut Mylan profiteerde ook van overnamenieuws. Het bedrijf koopt het onderdeel van branchegenoot Abbott Laboratories dat generieke medicijnen verkoopt in ontwikkelde markten buiten de Verenigde Staten. Dat onderdeel kost ruim 5 miljard dollar. Het aandeel Mylan steeg 2 procent, Abbott werd ruim 1 procent meer waard.

Goud was uit de gratie bij beleggers en werd ruim 2 procent goedkoper. Het aandeel van goudproducent Newmont Mining zakte 2,4 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 101 dollar. De euro was maandagavond 1,3620 dollar waard, tegen 1,3625 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.