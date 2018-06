Beleggers dumpen goud

Vorige week was goud juist enorm in trek door de oplaaiende 'eurostress'. Betalingsproblemen bij het moederbedrijf van een Portugese bank zorgden ervoor dat aandelen grif werden verkocht en de rentes op Zuid-Europese staatsleningen omhoog schoten.

Ook bleek uit de notulen van de vorige vergadering van de Federal Reserve dat de centrale bankiers nog bepaald niet staan te trappelen om de rente te verhogen.

Dat alles speelde goud in de kaart, maar maandag keerde het sentiment de andere kant op: aandelenbeurzen beleefden een prima dag, terwijl edelmetalen van de hand werden gedaan. Rond kwart over vier stond de goudprijs 2,4% lager op ruim $1307 per troy ounce. Zilver stond ook dik 2% lager.

De onrust liep uit de markten, waardoor bijvoorbeeld de Portugese rentes ook omlaag kwamen.