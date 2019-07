'Zwakkere eindmarkten voor Aalberts'

De totale omzet is volgens de kenners waarschijnlijk met 3,5 procent gestegen tot 1,44 miljard euro vergeleken met de eerste helft van 2018. Dat heeft Aalberts te danken aan gunstige wisselkoerseffecten en overnames, denkt ING. Bij de autonome omzetontwikkeling ziet de bank een min van 0,3 procent. In de eerste helft van 2018 voerde Aalberts de autonome omzet met 5,2 procent op.

Bij het bedrijfsresultaat (ebita) rekent ING op 183,3 miljoen euro, tegen 179,2 miljoen euro een jaar eerder. De marge blijft naar verwachting redelijk stabiel op 12,8 procent. Volgens de analisten compenseren efficiëntiemaatregelen voor de wat lastigere handelscondities. Al met al is ING van mening dat Aalberts in een goede staat verkeert en dat het AEX-bedrijf zijn marktaandeel verder kan uitbreiden, door groei op eigen kracht en via aanvullende overnames.