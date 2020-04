Nedap schrapt dividend en outlook

Het bedrijf zegt na een ’zeer positief begin van 2020’ aanzienlijk te worden geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Met name de verkoop van antidiefstalpoortjes voor modewinkels zal worden geraakt door de uitbraak van het coronavirus, maar ook op andere gebieden verwacht het bedrijf.

Onder die omstandigheden is het volgens de directie, die over het eerste kwartaal van dit jaar nog een omzetgroei van 9% verwacht, beter om het geld voorlopig in de bedrijfskas te houden. De aandeelhoudersvergadering die voor 9 april stond gepland, wordt nu uitgesteld tot 25 juni.