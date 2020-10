Amsterdam - Tijdens de eerste lockdown konden veel ondernemers dankzij steun van de overheid en hun opgebouwde buffers overleven. Nu de crisis blijft voortduren staat veel bedrijven het water aan de lippen. „De wereld om ons heen is veranderd. Als ondernemer moet je meebewegen. Zo niet dan lig je eruit”, is de weinig opbeurende boodschap van Femke Hogema, auteur van Ondernemen in crisistijd.