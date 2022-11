Premium Het beste van De Telegraaf

Nederland onmisbaar op slagveld: ’Oekraïne zit om onze tech te springen’

Door Gert van Harskamp en Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Nederland blaast meer dan een aardig toontje mee in de defensie-industrie. Ⓒ ANP/HH

Nederland bouwt geen tanks, jachtvliegtuigen, munitie of raketten, maar onderschat de Nederlandse defensie-industrie niet. Het taboe op investeren in defensie is eraf. Het kabinet trekt er fors meer geld voor uit, zal komende week blijken tijdens het begrotingsdebat, en donderdag is er een besloten wapenbeurs in Ahoy, ’groter dan ooit’.