’Zie uit naar nieuwe James Bond’

Actrice Hannah van Lunteren (l.) met voorzitter Winnie Sorgdrager en directeur Gulian Nolthenius van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. foto’s ab blauw Ⓒ AB BLAUW

Alleen maar blije gezichten te zien in de Amsterdamse bioscooptempel Pathé Tuschinski. Geen wonder, want vorig jaar groeide het aantal filmbezoekers met 6,5 procent naar ruim 38 miljoen.