Nederlandse kaas naar Midden-Oosten

De Scandinavische zuivelreus Arla gaat kaas leveren in zestien landen in het Midden-Oosten. Dat wordt mogelijk door een overeenkomst die de zuivelreus is aangegaan met het Amerikaanse voedingsmiddelenconcern Kraft Heinz over een nieuwe merklicentie. Tientallen Nederlandse boeren leveren ook aan Arla.