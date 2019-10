Gedaalde prijzen trekken resultaten AMG omlaag

AMG zette in totaal 269,9 miljoen dollar om. Dat is 18 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) ging met 59 procent omlaag naar 24,4 miljoen dollar. Onder de streep was sprake van een tekort van 17,8 miljoen dollar, waar een jaar terug nog een winst van 29,9 miljoen dollar werd gemeld.

AMG handhaaft wel zijn winstverwachting voor 2019. Deze had de onderneming bij de presentatie van de halfjaarcijfers in juli al bijgesteld. AMG rekent voor het hele jaar op een bedrijfsresultaat (ebitda) van 120 miljoen dollar.

"We blijven ons concentreren op de dingen die we kunnen controleren", zo voegt het bedrijf hieraan toe. AMG is naar eigen wel zeer tevreden over strategische initiatieven die bedoeld zijn om waardecreatie op de lange termijn te stimuleren. Uitgaande van aanhoudende zwakke marktomstandigheden, is het doel voor 2020 het verbeteren van de winstgevendheid ten opzichte van 2019.

AMG meldt verder een aandeleninkoopprogramma te hebben afgerond, waardoor dit jaar in totaal 89,9 miljoen dollar naar de aandeelhouders is teruggevloeid.