Uit schuldsaneringstraject gegooid na verzwijgen inkomsten

Dat werd duidelijk bij een man die tijdens zijn schuldsaneringsregeling (hij moet in totaal €33.162,97 terugbetalen) twee auto’s bezat, waar hij zijn bewindvoerder - die in de gaten moet houden of een schuldenaar zich aan de regels houdt - niet van op de hoogte had gesteld.

Auto’s gewisseld

De man had van zijn oud-werkgever een auto overgenomen en deze Opel op naam van zijn toenmalige partner gezet. Daarna besloot hij de Opel in te ruilen voor een duurdere Mercedes. Die Benz had een aanschafwaarde van €5300, waarvan €3600 werd betaald vanuit de inruilwaarde van de oude auto.

Daar bleef het niet bij. De schuldenaar besloot vervolgens de Mercedes weer terug te verkopen aan dezelfde garage en kreeg het bedrag van €5300 handje contantje terug. En dat moet officieel gemeld worden.

Achterhouden cash

Maar ook dat had hij verzuimd. Hij hield dat bedrag achter, in plaats van dat hij zijn schuld voor een deel afloste. En omdat de Opel origineel nog bij de boedel opgeteld stond, werd zijn schuld alleen maar groter: die groeide met €3600.

Volgens de man lag het allemaal anders. Hij verklaarde dat hij voor het verkopen van de Mercedes helemaal geen contant geld had ontvangen. De communicatie die dat zou bewijzen, zoals WhatsApp-gesprekken met de garagehouder, zou niet op waarheid gebaseerd zijn. Zijn ex - die bovendien familie was van de garagehouder - zou deze uit wraak hebben geschreven.

Schenkingen vader

De man wilde wel een stap zetten. Zijn voorstel was de betalingsachterstanden in te lopen door middel van schenkingen van zijn vader. Maar dáár stak de bewindvoerder een stokje voor. Dat ’strookt niet met de verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling’, vond deze.

De schuldsaneringsregeling biedt mensen die in een problematische schuldensituatie zitten, de mogelijkheid na drie jaar weer met een schone lei te beginnen. Maar vaak wordt dan een groot deel van de schuld uiteindelijk niet voldaan. Dus, vond de rechter, moet niet lichtvaardig worden omgegaan met de situatie.

Niet nagekomen

De rechtbank oordeelt dat schuldenaar zijn verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling niet naar behoren is nagekomen. De schuldenaar heeft nagelaten zijn bewindvoerder te informeren over het ontvangen bedrag. Het bedrag, de gekregen €5300, zou volgens de rechtbank welzeker bij de man terecht zijn gekomen, zo blijkt ook uit een factuur met datum waarop staat vermeld ’kas voldaan’, en nog een WhatsApp-gesprek, waarin de schuldenaar een foto doorstuurt van het cash geld dat hij heeft ontvangen.

Einde sanering

Dat iemand anders met zijn telefoon deze berichten zou hebben verzonden, is niet bewezen. Bovendien heeft de schuldenaar een nieuwe bovenmatige schuld laten ontstaan, door het geld van de verkochte Opel niet mee te tellen.

De man heeft zich niet aan de voorwaarden gehouden, dus de rechter stopt de schuldsaneringsregeling. De man kan hierdoor failliet worden verklaard, als zijn schuldeisers aanspraak maken op de openstaande schulden. Of hij in de toekomst nog een keer in een schuldsaneringstraject kan komen, is de vraag.