Tip: strategisch beleggen in opkomende markten

Het lijkt erop alsof opkomende markten teruggeworpen zijn naar de jaren negentig. Toen beheersten crises de beleggingscategorie en lieten beurzen in ontwikkelde markten vijf jaar op rij betere rendementen zien. Nu blijven beurzen van opkomende markten alweer drie jaar op rij achter bij die van ontwikkelde landen, zijn aandelenwaarderingen gedaald en blijft de volatiliteit hoog.

In een tijdspanne van iets meer dan een half jaar hebben beleggers tot twee keer aan toe hun geld teruggetrokken uit opkomende markten. Dat gebeurde voor het eerst in mei vorig jaar, toen de Fed zinspeelde op het verminderen van de monetaire steun. Het heeft ervoor gezorgd dat beleggers een moeizame relatie onderhouden met de regio. “Je kunt twee belangrijke lessen trekken uit de recente volatiliteit,” zegt Jeff Chen, hoofd opkomende markten van BlackRock. “Beleggers moeten streven naar maximale diversificatie. Daarnaast moeten beleggers weten dat opkomende markten regelmatig door volatiele periodes zijn gegaan de afgelopen tien jaar.”

Aandelen en obligaties

Opkomende markten hebben in de afgelopen jaren steeds meer aandelen en obligaties uitgegeven, de laatste categorie vaker in lokale valuta. Daardoor heeft de aandelenmarkt zich de afgelopen tien jaar verdiept en is de markt voor lokale valutaobligaties die van harde valutaobligaties ontgroeid. Shen geeft beleggers de overweging mee om te kiezen voor een brede waaier aan beleggingen. “Hoe belangrijker opkomende markten worden des te meer behoefte beleggers krijgen aan een holistische strategie in plaats van dat ze naar smakelijke hapjes zoeken. Multi-assetoplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van een mixfonds, kunnen daarbij een rol spelen,” schrijft Shen.

De beleggingsstrateeg raadt aan zo gespreid mogelijk te beleggen met een lange horizon. Aandelen uit opkomende markten bieden op langere termijn betere vooruitzichten op winstgroei, omdat ze kunnen profiteren van economische groei die het gevolg is van een sterkere productiviteitsstijging. In sommige opkomende landen groeit de beroepsbevolking veel sneller dan in de ontwikkelde markten. Bovendien zijn aandelenwaarderingen een stuk lager dan in de opkomende markten. De gemiddelde koers-winstverhouding bedraagt medio maart 10x, tegenover 14x voor Europese aandelen. ”Kijk naar de relatieve waardering, houd de lange termijn in de gaten en vermijdt markttiming,” aldus Shen.

Stresstest voor opkomende landen

Het afbouwen van het ruimhartige monetaire beleid in de Verenigde Staten was een stresstest voor opkomende landen. De correcties maakten één ding duidelijk: niet alle opkomende markten kunnen over één kam worden geschoren. De macro-economische uitdagingen en dynamiek van veel landen lopen sterk uiteen. China en Mexico zijn belangrijke producerende landen, maar de verschillen in politiek en cultuur zijn enorm. Peru en Chili leunen op grondstoffen, terwijl Brazilië en India veel meer naar binnen zijn gericht. En China, Taiwan en Zuid-Korea behoren eerder tot de ontwikkelde economieën dan opkomende markten.

Volgens BlackRock zullen landen en sectoren sterker divergeren, terwijl de volatiliteit zal toenemen. Een strategie die bij een dergelijk scenario lonend kan zijn, is het plukken van laaghangend fruit. BlackRock waarschuwt tegelijkertijd beleggers zich bewust te zijn van het risico van een hogere volatiliteit en niet mee te gaan in de misplaatste zekerheid die centrale banken geven door een ruimhartig monetair beleid.

Geen vanzelfsprekende bron van rendement

Opkomende markten zijn altijd al volatiel geweest, dat is één van de redenen geweest waarom ze op termijn hogere rendementen opleverden dan ontwikkelde markten. Maar er is geenszins sprake van een vanzelfsprekende bron van rendement, omdat de groeivertraging van de Chinese economie de regio meetrekt. De divergentie loopt dit jaar verder op en dat zullen de koersen reflecteren, aldus BlackRock. Valutabewegingen zullen essentieel zijn omdat de reële rente zal stijgen. Kansen dienen zich aan met het schommelen van de wisselkoersen, herstel of verslechtering van het economische momentum, de ontwikkeling van bedrijfswinsten en de groeistuipen van China.