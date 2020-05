NIBC maakt dividend vrij voor overname Blackstone

Blackstone maakte eind april bekend een gat in de financiering van de overname te hebben omdat de dividenduitkering over 2019 onderdeel is van het bod van €9,32 per aandeel. De winstuitkering heeft NIBC onder druk van toezichthouders tot zeker oktober uitgesteld vanwege de coronacrisis.

De Haagse zakenbank maakte maandagavond echter bekend de dividenduitkering voor de overname alsnog beschikbaar te stellen. Grootaandeelhouders J.C. Flowers en Reggeborgh hebben hierbij beloofd af te zien van hun deel, tot het moment dat NIBC de impact van de coronacrisis voldoende heeft kunnen inschatten. De twee hebben respectievelijk 60,6% en 14,7% van de aandelen NIBC in handen.

De toezegging van NIBC komt een dag voor Blackstone het biedingsbericht moet inleveren bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hierbij moet de Amerikaanse durfinvesteerder ook duidelijk maken dat het voldoende middelen heeft om de overname te financieren.

Of de overname nu definitief doorgaat is nog geen gegeven. Door de gevolgen van de coronacrisis op de economie is ongewis of toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) zijn zegen geeft aan het businessmodel dat Blackstone met NIBC in gedachten heeft. Als dit moet worden aangepast zou grooteigenaar Flowers mogelijk opnieuw water bij de wijn moeten doen om NIBC na vijftien jaar eindelijk van de hand te kunnen doen.