'Fugro stelt stevig teleur'

Fugro waarschuwde eerder op de ochtend dat de winst in de eerste helft van dit jaar sterk is gedaald. Daarnaast werd voor 300 à 350 miljoen euro afgeschreven op bezittingen en moeten de doelen voor de komende jaren worden herzien.

Aupers sprak van een harde waarschuwing. Hij hield al rekening met risico's in de eerste helft van het jaar, maar de berichten van Fugro zijn negatiever dan het meest pessimistische scenario dat Rabo hanteerde. De verwachtingen voor Fugro zullen door de bank aanzienlijk worden verlaagd.

Winstdaling

Analist Andre Mulder van Kepler Chevreux sprak ook van teleurstellende berichten. Hij hield al rekening met een winstdaling van ruim 30 procent in de eerste helft van dit jaar, maar het lijkt erop dat de winst nog lager is uitgevallen.

Bij ING wees analist Quirijn Mulder erop dat het hele plaatje voor Fugro zwakker is dan verwacht. De omstandigheden en het gedrag van klanten zijn daarbij volgens hem de afgelopen maanden dramatisch veranderd. De belofte dat de resultaten in de tweede helft van het jaar verbeteren, is volgens Mulder wel geloofwaardig. Hij gaf daarbij aan dat de bezetting van de vloot momenteel net zo belangrijk is als het realiseren van goede marges op projecten.

Aanleiding

KBC Securities verlaagde naar aanleiding van de winstwaarschuwing zijn advies voor het aandeel Fugro van hold naar reduce. Bij ING, Rabo en Kepler staat het aandeel onveranderd op hold.

De waarschuwing van Fugro werd ook door beleggers bijzonder negatief ontvangen. Om 9.50 uur stond het aandeel Fugro bijna 17 procent in de min op 33,86 euro.