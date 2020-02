Koersexplosie Sprint op hogere beurzen VS

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 29.369 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3367 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,5 procent tot 9678 punten.

Hasbro

Onder meer speelgoedmaker Hasbro opende de boeken, Het aandeel won 6 procent na sterke verkopen in de feestdagenperiode. Under Armour verloor bijna 16 procent aan waarde. Het sportkledingmerk voerde zijn omzet in het laatste kwartaal van 2019 op, maar joeg beleggers schrik aan met de prognose dat de opbrengsten dit jaar zullen dalen. Onder andere op de Amerikaanse thuismarkt en in het door virusvrees getroffen China verwacht het bedrijf zwakte.

Sprint

Telecombedrijf Sprint schoot in de eerste handelsminuten meer dan 74 procent omhoog. Een rechtbank in New York ziet geen bezwaar in de overname van de onderneming door de Amerikaanse tak van T-Mobile, waarvan het aandeel dik 10 procent steeg. Daarmee is de samensmelting zo goed als rond. Verschillende Amerikaanse staten probeerden de samenvoeging voor de rechter te voorkomen uit mededingingsbezwaren.

Powell

Fed-voorzitter Powell lichtte voor Amerikaanse volksvertegenwoordigers het monetaire beleid van Federal Reserve toe. Hij zei daarbij dat het huidige rentebeleid gepast te vinden. Tegelijkertijd gaf hij aan dat de Amerikaanse koepel van centrale banken de economische impact van het nieuwe coronavirus nauwlettend in de gaten houdt. Vorig week bestempelde de Fed de epidemie in China al als een nieuw risico voor de Amerikaanse economie.