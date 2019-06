Ook in de bloedhitte moet werken veilig en gezond blijven. Ⓒ VIDIPHOTO

Amsterdam - Het wordt bloedheet in Nederland de komende dagen. Voor morgen worden in het hele land tropische temperaturen verwacht, en woensdag is het in het binneland ook nog flink zweten. In sectoren als de bouw betekent dat oppassen voor werknemers – én voor werkgevers.