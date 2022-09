Deens personeel krijgt dekens voor koudere kantoren

De energiecrisis leidt ertoe dat we in heel Europa energie moeten besparen. De Europese Commissie overwoog ook een maatregel om lidstaten te verlichten de temperatuur in overheidsgebouwen op maximaal 19 graden te zetten en de airco op minimaal 25 graden, maar deze regel kwam er uiteindelijk niet.

Thermostaat omlaag

Denemarken voert deze regel wel in. Bij overheidsgebouwen is de thermostaat omlaag gedraaid en onder andere de Arbejdernes Landsbank volgt het voorbeeld.

Om te voorkomen dat de 1800 werknemers het koud krijgen, hebben zij allemaal een deken gekregen. De Spar Nord Bank heeft ook shirts, jassen en dekens naar alle filialen gebracht. Normaal gesproken worden die uitgedeeld aan klanten. In overheidsgebouwen was de temperatuur normaliter 21 graden. Bij elke graad minder bespaar je zo’n 7% aan energie.