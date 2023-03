Beursblog: uitverkoop bij banken brengt AEX sombere start

Video

Rachel Hazes ontmaskerd: ‘Hartstikke fake!’

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week doet Jan zijn beklag over de afterparty van de première van Les Misérables. Verder: Wie is toch de Mol en ook bij de familie Hazes wo...