Cijferseizoen aan vooravond aftrap

Vanavond zal Alcoa nabeurs het cijferseizoen officieel openen, ondanks het feit dat deze niet meer op de Dow Jones noteert. Wall Street sloot in aanloop naar deze cijfers vrijwel onveranderd.

Deze week rustig genieten van het voetbal

Deze week staan er weinig belangrijke cijfers op de agenda. Wellicht hebben de markten ook de inschatting gemaakt liever voor een televisiescherm dan achter een computer scherm te zitten. Vanaf 21 juli gaat het cijferseizoen pas echt van start. De verwachting is dat markten wat zijwaarts bewegen tot er meer duidelijkheid is over de prestaties van de verschillende beursgenoteerde bedrijven.

Uitbraak zilver en goud duurt langer dan gedacht

De afgelopen weken gaven wij aan dat bij stijgende rentes in Amerika de edelmetalen wel eens een graantje mee kunnen pikken. We hebben de uitbraak gezien, toch is hier nog steeds veel opwaarts potentieel aanwezig. Eigenlijk misstaan deze twee dan ook niet in een goed opgebouwde portefeuille.

Apple long en Sandisk short

Na de stocksplit heeft Apple zoals eigenlijk wel verwacht weinig beweging laten zien. Grotere partijen hebben hier en daar wat posities afgebouwd en particuliere beleggers zijn juist ingestapt.

SanDisk, vooral bekend door haar memory sticks en flash geheugen kaarten, lijkt echter wat hoog te staan. Nu zijn pairtrades in deze markt een optimaal instrument, aangezien in de markt op het moment niet alleen verwachtingen, maar ook andere factoren een rol spelen. Veel partijen zijn actief shortposities aan het opbouwen. Dit zorgt voor een hoop onrust gedurende het cijfer seizoen. Leuk om op in te spelen dus.