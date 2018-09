Rode koersenborden in Azië

In Seoul viel het aandeel Samsung op. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern heeft in de afgelopen periode voor het derde kwartaal op rij zijn operationele winst zien dalen, onder meer vanwege concurrentie van Chinese smartphonefabrikanten. Voor het derde kwartaal rekent het concern op een hogere winst. Beleggers schrokken niet van de voorlopige cijfers, Samsung won 0,2 procent. De Kospi-index eindigde 0,1 procent in de plus.

In Hongkong speelde de Hang Seng 0,1 procent kwijt in de middaghandel. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,1 procent.