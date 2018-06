Beurzen VS zakken weg van recordstanden

De leidende Dow-Jonesindex eindigde op 17.024,21 punten, 0,3 procent onder de slotstand op de donderdag voor Onafhankelijkheidsdag. De bredere S&P 500 ging 0,4 procent omlaag tot 1977,65 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,8 procent tot 4451,53 punten.

Zorgverzekeraar UnitedHealth was de sterkste daler in de Dow met een verlies van 1,4 procent, gevolgd door farmaceut Merck met een min van 1,2 procent. De banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase verloren 1 en 0,8 procent. Bovenaan stegen farmaceut Johnson & Johnson, telefonieconcern AT&T en softwarereus Microsoft tot 0,6 procent.

PetSmart

Dierenwinkelketen PetSmart stond voor de tweede handelsdag op rij in de belangstelling. Het aandeel steeg 2,5 procent nadat een grote aandeelhouder in een brief aan het bestuur had gesteld dat het bedrijf een verkoop moet overwegen. Donderdag won PetSmart al 12,5 procent toen bleek dat een activistische investeerder was ingestapt.

Dinsdag nabeurs is aluminiumconcern Alcoa (min 1,6 procent) zoals gewoonlijk het eerste grote bedrijf dat de kwartaalcijfers presenteert. Volgende week volgt een grotere stroom bedrijfsresultaten, en komt ook het cijferseizoen in Europa op gang.

Stimuleren

Mogelijk kunnen meevallende resultaten de handel op de beurzen verder stimuleren. De Dow-Jonesindex in New York sloot donderdag voor het eerst boven de 17.000 punten, vooral dankzij een veel beter dan verwacht overheidsrapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

De euro was tegen het einde van de handel op Wall Street 1,3605 dollar waard, net zoveel als bij het scheiden van de markt op de Europese beurzen. Amerikaanse ruwe olie werd 0,6 procent goedkoper en kostte per vat van 159 liter 103,42 dollar. De prijs van een vat Brentolie daalde eveneens 0,6 procent tot 109,98 dollar.