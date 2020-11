Oud-baas Air France KLM weg bij luchtvaartclub IATA

De Juniac ging direct na zijn vertrek bij Air France KLM aan de slag bij de IATA. Na ruim vier jaar vindt de 58-jarige Fransman het een mooi moment om te vertrekken. Volgens hem is de branchevereniging relevanter dan ooit, zoals onder meer bleek bij de rol die de IATA speelt tijdens de coronacrisis.

Enkele maanden geleden heeft De Juniac zijn beslissing intern al bekendgemaakt, waardoor al gezocht kon worden naar een opvolger. Die vond IATA in Willie Walsh, de oud-topman van British Airways-moeder IAG. De 59-jarige Ier gaf die positie in september op. Eigenlijk zou hij in maart al vertrekken, maar vanwege de coronacrisis bleef hij enkele maanden langer aan.

Tijdens de jaarvergadering van IATA later deze week wordt de voordracht van Walsh besproken.