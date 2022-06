Justitie krijgt geld criminelen maar niet afgepakt

Tot deze conclusies komt de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar de bestrijding van witwassen en het afpakken van criminele vermogens.

Verbeterd

Uit het onderzoek blijkt dat de aanpak van witwassen wel is verbeterd. Zo namen de meldingen van ongebruikelijke en verdachte transacties toe, leverden opsporingsdiensten een groter aantal zaken aan bij het Openbaar Ministerie (OM) en werden meer witwaszaken voor de rechter gebracht en ook bestraft.

Het aantal ongebruikelijke transacties dat instellingen met een meldplicht zoals banken, geldwisselkantoren, juweliers en notarissen hebben aangeleverd bij de Financial Intelligence Unit (FIU) steeg afgelopen jaren zelfs fors. Van nog geen 200.000 meldingen in 2010 groeide dat naar 722.000 in 2020. Ook heeft de FIU in dezelfde periode aanzienlijk meer transacties verdacht verklaard, van 25.000 in 2010 tot ruim 100.000 in 2020.

Effectiever

Desondanks concludeert de Rekenkamer dat de witwasbestrijding effectiever kan.

De FIU, opsporingsdiensten en het OM functioneren niet optimaal. Zij kunnen niet garanderen dat de meest risicovolle signalen van witwassen nader worden onderzocht en uiteindelijk vervolgd.

Ook blijkt dat opsporingsambtenaren onbedoeld dezelfde verdachte transacties onderzoeken, zonder dat van elkaar te weten. De FIU biedt verdachte transacties tegelijkertijd aan bij alle opsporingsdiensten en die maken geen afspraken met elkaar wie welke transactie bekijkt en beoordeelt.

Daarnaast krijgen opsporingsdiensten geen informatie over de reden waarom de FIU een transactie verdacht heeft verklaard, aangezien de FIU niet alle informatie mag doorsturen omdat die als ‘staatsgeheim’ is aangemerkt. Dit belemmert opsporingsdiensten bij het selecteren van zaken die waarschijnlijk het meeste resultaat opleveren, concludeert de Rekenkamer.

Afpakken

Ook het afpakken van crimineel vermogen blijft volgens de Rekenkamer achter bij de verwachtingen die eerder zijn gewekt. Er is in de afgelopen tien jaar veel gezaaid maar beperkt geoogst, luidt de conclusie.

Sinds 2010 is extra budget uitgetrokken om zoveel mogelijk vermogen van criminelen strafrechtelijk af te pakken.

Het extra budget van ruim zeshonderd miljoen euro miljoen dat in de periode 2010-2021 beschikbaar kwam, is met de ontvangsten uit normale afpakzaken van €740,3 miljoen terugverdiend. De politieke ambities waren volgens de Rekenkamer echter groter.

De minister van Justitie en Veiligheid heeft voorspeld dat iedere extra geïnvesteerde euro drie keer zoveel aan afgepakt vermogen zou opbrengen. Justitie ontving in dezelfde periode in totaal weliswaar ruim €1,9 miljard aan afgepakt crimineel vermogen, maar daarvan kwam het overgrote deel voort uit acht hoge en bijzondere transacties zoals ABN AMRO en Vimpelcom. Daarom laat de Rekenkamer deze zaken buiten beschouwing.

Teleurstellend

Sinds 2015 blijven de jaarlijkse gemiddelde ontvangsten die voortkomen uit normale afpakzaken rond €83 miljoen liggen. Het afgepakte criminele vermogen raakte in de tweede helft van de periode 2010-2021 steeds verder achter op de gewekte verwachtingen. Vanaf 2019 ligt het verschil tussen verwachte meeropbrengsten en gerealiseerde opbrengsten boven €100 miljoen structureel per jaar. Teleurstellend, concludeert de Algemene Rekenkamer, omdat behalve het extra budget ook ruimere wet- en regelgeving en beleid het eenvoudiger maakte om crimineel vermogen af te pakken.