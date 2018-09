Paagman neemt Haagse vestiging Polare over

De winkel in de Spuistraat gaat verder onder de naam Paagman en zal 7 dagen per week open zijn. Minstens 10 van de 25 arbeidsplaatsen blijven hierdoor behouden. ,,Door de overname van deze winkel verstevigen we onze positie in de Haagse regio en bevestigen we ons vertrouwen in de boekenmarkt in het algemeen en de toekomst van ons bedrijf in het bijzonder'', lichtte Paagman de deal toe.

Paagman is de grootste boekhandel van Den Haag en omgeving en sinds 63 jaar gevestigd aan de Frederik Hendriklaan. Behalve de verkoop van boeken biedt Paagman tevens een breed assortiment muziekproducten en kantoor- en cadeauartikelen.

Nieuw leven

Met de verkoop van Polare Den Haag zijn 13 van de 21 boekwinkels van het failliete Polare in Nederland aan een nieuw leven begonnen. Woensdag nog kwam de verkoop rond van Polare Enschede.

Curator Kees van de Meent hoopt ook nog snel kopers te vinden voor de vestigingen in Leiden, Utrecht en Zwolle. ,,Voor de winkels in Breda, Arnhem, Apeldoorn en Hilversum is de belangstelling een stuk minder.'' Deze vestigingen gaan nu in de uitverkoop, zei hij.

Haarlem

Polare in Haarlem was eerder al gesloten. De voorraden zijn verkocht aan Jan Bernard de Slegte, de man die ook de Vlaamse boekwinkels van Polare heeft teruggekocht.

Polare ging eind februari failliet. De winkelketen ontstond in 2012 door de samenvoeging van Selexyz en De Slegte en was tot aan het faillissement eigendom van de Nederlandse investeringsmaatschappij Procures.