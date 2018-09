Nutreco aan de slag in Nigeria

Onder de naam Skretting Nigeria gaat Nutreco samen met de plaatselijke visvoerproducent Durante investeren in de plaatselijke productie van zogeheten geëxtrudeerd visvoer (op hoge temperatuur verhitte brokken) voor Nigeria en voor de gehele West-Afrikaanse regio. Nigeria is met een jaarlijkse productie van 200.000 ton visvoer na Egypte de grootste leverancier van visvoer in Afrika.

De joint venture komt voor 60 procent in handen van Nutreco, dat verwacht dat de transactie in de komende 3 maanden kan worden afgerond. Durante boekte vorig jaar een omzet van circa 9 miljoen euro.

Nigeria is het tweede Afrikaanse land waar Nutreco zich vestigt. Vorig jaar investeerde het bedrijf in Egypte. Nutreco start in het verlengde van de Nigeriaanse investering samen met Oxfam Novib een onderzoek naar de mogelijkheden om de productiviteit van Nigeriaanse viskwekers te verhogen.