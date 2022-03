ECB stelt prognose groei eurozone neerwaarts bij

Nu nog koopt de ECB maandelijks obligaties, dat programma was bedoeld om de eurozone te steunen tijdens de coronapandemie. Dat programma stopt, maar onder een ander programma blijft de ECB nog een aantal maanden obligaties kopen.

Maar omdat de inflatie in de eurozone inmiddels al boven de 5% ligt, gaat het maandbedrag wel een stuk sneller omlaag. In april koopt de ECB €40 miljard, in mei €30 miljard en in juni €20 miljard.

Zodra de teller van de obligatie-aankopen op 0 staat, komt ook een renteverhoging in zicht. Dat kan al in juli het geval zijn. Voorlopig handhaaft de ECB de extreem lage rente van -0,5%.

De ECB heeft de prognose voor de economische groei in de eurozone bijgesteld als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Voor dit jaar verwacht de ECB nog een plus van 3,7% tegen 4,2% bij de vorige prognose. In 2023 wordt een toename van 1,8% voorzien tegen een eerdere verwachting van 1,9%.

Voor de vergadering van donderdag leek het erop dat de ECB pas in het vierde kwartaal zou stoppen met opkopen.

De oorlog in Oekraïne maakte het rentebesluit vandaag extra spannend. Enerzijds moet de ECB het beleid verkrappen vanwege de hoge inflatie. Maar te hard op de rem trappen remt de economie te veel af, net nu een recessie vanwege de hoge energieprijzen dreigt.