ECB: "Bitcoingebruikers begrijpen risico's niet"

Omdat er juridisch gezien weinig geregeld is voor het gebruik van bitcoin, hebben gebruikers volgens Mersch te maken met grote onzekerheid op dat gebied. Dat staat in zijn toespraak die de ECB heeft verspreid. Het voordeel van bitcoin is dat hiermee snel geld kan worden overgemaakt, zonder tussenkomst van een bank, en dat transactie daarmee goedkoper zien.

Dat voordeel wordt echter teniet gedaan door de koersschommelingen van de munt zei Mersch. Begin vorig jaar stond de waarde van een bitcoin rond de $13, om in november te pieken boven de $1100. Afgelopen weekend erkende voormalig hoofdprogrammeur Gavin Andresen tijdens het internationaal bitcoincongres in Amsterdam dat de grote volatiliteit een van de grootste problemen van de jonge munt is.

De populariteit van bitcoin kreeg de afgelopen maanden een paar keer een gevoielige tik. Vooral het faillissement van de Japanse handelssite Mt Gox, waarbij 650.000 bitcoins kwijtraakte, deed het imago van de munt geen goed. Omdat deze handelsplatformen niet gereguleerd zijn, lopen gebruikers het risico om hun hele inleg kwijt te raken.