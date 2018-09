'ECB overweegt publicatie notulen'

,,Uit de notulen moet blijken wie waarvoor heeft gestemd en waarom'', aldus Asmussen. ,,Transparantie is belangrijk voor de effectiviteit van het monetaire beleid en het vertrouwen in de centrale bank'', voegde Coeuré toe. Duidelijkheid over de beslissingen van de ECB wordt volgens de bestuurders nog belangrijker als de ECB het toezicht op de 130 grootste banken van de eurozone op zich neemt.

,,Het is in het belang van de ECB om de grootst mogelijke verantwoording en democratische controle door het Europese Parlement mogelijk te maken'', vindt Asmussen. Coeuré wees er daarbij op dat bij een eventuele herstructurering van een bank mogelijk ook belastinggeld wordt gebruikt. ,,Daarom hebben we bij het toezicht een grotere verantwoordingsplicht dan bij onze geldpolitiek'', aldus de Fransman.

Strenge test

Voordat de ECB het toezicht overneemt zal de centrale bank de balansen van alle betreffende banken aan een strenge test onderwerpen. Die zal volgens de bestuurders ,,begin volgend jaar'' plaatsvinden.

De ECB is momenteel de enige grote centrale bank die de notulen van zijn vergaderingen niet openbaart. Het beleidscomité wordt gevormd door zes vaste bestuurders, waaronder Asmussen, Coeuré en ECB-president Mario Draghi, en de centralebankpresidenten van de 17 eurolanden.

Asmussen en Coeuré moeten binnen dat comité nog voldoende medestanders vinden voor het publiceren van de notulen. ,,Elke meerderheid begint als een minderheid'', zei Asmussen over dat proces.