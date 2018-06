'Britten stoppen met stimuleren'

Carney, tot 1 juli jongstleden baas van de Canadese centrale bank, was al langer voorstander van meer openheid over het rentebeleid voor de langere termijn, de zogeheten ’forward guidance’. Die visie werd begin deze maand overgenomen door ECB-president Draghi.

Volgens analisten moet de markt het nu doen met de belofte dat de Britse rente voor langere tijd extreem laag blijft. Dat betekent dat het opkoopprogramma van obligaties van banken, tot stilstand komt. Tot op heden heeft de BoE voor £375 miljard uit de markt genomen.

Toverwoord

’Forward guidance’ is het nieuwe toverwoord, het vermindert de kansen op verdere stimulering omdat de centrale bank in feite verbaal intervenieert om de rente laag te houden en dat is goedkoper dan nog meer miljarden in de markt pompen,” zegt Alan Clarke van Scotiabank in Londen.

Volgens de economen zullen de notulen van de laatste bestuursvergadering van de centrale bank, die vandaag beschikbaar komen, laten zien dat er steeds minder voorstanders komen om nog te stimuleren. In juni was het nog zes tegen drie, deze maand was het zeven tegen twee voorstanders.

In juli 2012 was het de laatste maal dat de BoE het sinds 2009 bestaande opkoopprogramma nog een keer verhoogde met £75 miljard. De veranderde visie komt op een moment dat de economie tekenen van herstel vertoont, volgens het National Institute of Economic & Social Research groeide de economie in het tweede kwartaal met 0,6%. Vandaag worden ook gunstige werkgelegenheidscijfers verwacht.

Afstemmen

Economen denken dan ook dat Carney zijn beleid meer gaat afstemmen op de Amerikaanse centrale bank, de Fed, die een renteverhoging voornamelijk laat afhangen van de groei van de werkgelegenheid en economisch herstel.

Gisteren kwam de rente op tien-jarige Engelse staatsleningen uit op 2,30%, een daling van vier basispunten. Dat is altijd nog 74 basispunten hoger dan de rente op Duitse obligaties.