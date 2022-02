Premium Het beste van De Telegraaf

Resultaat Flow Traders stelt teleur

Door Theo Besteman

Flow Traders is een market maker en liquiditeitsverstrekker aan financiële markten. Ⓒ FLOW TRADERS

Amsterdam - De kwartaalresultaten van Flow Traders, de grootste leverancier etf’s of indexfondsen in Europa, blijven achter bij verwachtingen. De koers van het aandeel staat 11% in het rood op het Damrak nadat het bedrijf zijn kwartaalresultaten presenteerde.