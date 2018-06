Novartis lanceert aandeleninkoop

Het programma heeft een looptijd van 2 jaar. Het concern heeft volgens topman Joseph Jimenez een omkeerpunt bereikt, nadat het onlangs zijn tak die onderzoek doet naar bloedtransfusies voor 1,7 miljard dollar verkocht aan het Spaanse Grifols. Ook de volledige integratie van het overgenomen Alcon en het wegsnijden van schulden spelen daar in mee. ,,We scherpen onze strategie nu aan'', zo zei hij.

Volgens Jimenez bevindt Novartis' grootste divisie, Pharmaceuticals, zich aan het begin van een nieuwe groeifase. De tak wordt aangejaagd door onderzoek en ontwikkeling en heeft in potentie 14 of meer sterproducten (blockbusters) in het vooruitzicht rond 2018. Het onderdeel Oncology ligt volgens Novartis op koers om de komende 5 jaar te groeien, ondanks het verlies van exclusiviteit voor sterproduct Glivec.