'GE komt mogelijk met beter bod op Alstom'

Vorige week werd bekend dat Siemens bij zijn poging om het bod van GE te torpederen hulp in heeft geroepen van het Japanse Mitsubishi Heavy Industries. De twee bieden naar verluidt 7,2 miljard euro, terwijl GE 12,4 miljard euro op tafel heeft gelegd. Volgens Sapin maakt de inmenging van Mitsubishi het bod van Siemens aantrekkelijker dan het bod waar het Duitse concern zelfstandig aan werkte.

De Japanse krant Nikkei schreef zondag dat Mitsubishi bij Alstom heeft aangegeven een belang van 10 procent in dat bedrijf te willen nemen. Volgens de krant, die geen bronvermelding gaf, is de transactie bedoeld om het gezamenlijke bod met Siemens aanlokkelijker te maken.

Geen voorkeur

Sapin benadrukte geen voorkeur te hebben tussen de biedende partijen. ,,Alstom bepaalt haar eigen toekomst. De Franse overheid zal daarover niet beslissen voor het bedrijf.'' Parijs volgt de ontwikkelingen rond Alstom echter op de voet met het oog op het behoud van werkgelegenheid en vanwege het strategische belang van de activiteiten van het bedrijf op het gebied van kernenergie.

Bronnen meldden zondagavond dat Siemens uit is op het onderdeel van Alstom dat gasturbines maakt. De stoomturbines en de activiteiten op het gebied van waterkrachtcentrales zouden bestemd zijn voor Mitsubishi in samenwerking met het eveneens Japanse Hitachi. Een ander onderdeel van het Duitse voorstel zou zijn dat een belang van 29 procent dat het Franse conglomeraat Bouygues heeft in Alstom wordt verkocht aan de Franse overheid en Mitsubishi.

Siemens heeft zichzelf tot maandag 16 juni de tijd gegeven om een bod uit te brengen. Volgens ingewijden komt het bestuur van het bedrijf zondagavond bijeen.