Tesla geeft plankgas op hogere Nasdaq

De stemming op de beurzen liet een verdeeld beeld zien. Rond 20.00 uur stond de Dow Jones-index 0,1% lager. De Nasdaq steeg 0,8%. De breed samengestelde S&P 500-index klom 0,5%.

Wall Street ging vanmiddag hoger van start nadat ADP bekendmaakte dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in juni met bijna 2,4 miljoen banen is toegenomen. Analisten hadden gerekend op 2,9 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen. Bovendien werd het cijfer over mei onverwacht bijgesteld naar een groei met ruim 3 miljoen banen, terwijl eerder nog een krimp met 2,8 miljoen arbeidsplaatsen werd gemeld. Donderdag wordt het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid gepubliceerd. Die publicatie is vervroegd omdat zaterdag Onafhankelijkheidsdag wordt gevierd in de VS en Wall Street vrijdag dicht is.

FedEx

Op Wall Street schoot FedEx 11,4% omhoog dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De pakketbezorger profiteerde van het vele online shoppen tijdens de lockdown, waardoor fors meer pakketjes van webwinkels aan huis werden bezorgd.

Pfizer

Pfizer won 4,5%. Het biotechconcern boekte bemoedigende resultaten in een onderzoek naar een middel tegen het coronavirus. De test wordt samen me BioNTech gedaan. Het van huis uit Duitse bedrijf won op de beurs in New York bijna 8%.

Macy’s en Beyond Meat

Warenhuisketen Macy’s (-6,5%) maakte bekend een afschrijving te doen van ruim 3 miljard dollar in verband met de coronacrisis. Onlangs werd al gemeld dat het bedrijf duizenden banen gaat schrappen.

Beyond Meat koerste 3,7% hoger. De maker van vleesvervangers gaat zijn producten in Chinese winkels van internetconcern Aliba te verkopen.

