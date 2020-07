’Wall Street gaat voorzichtig openen’

In staten als Texas, Californië, Florida en Arizona stijgt het aantal besmettingen met het coronavirus flink, na versoepeling van de lockdownmaatregelen. Daardoor worden de zorgen aangewakkerd over het economisch herstel van de coronacrisis.

Banenrapport

ADP maakte bekend dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in juni met bijna 2,4 miljoen banen is toegenomen. Analisten hadden gerekend op 2,9 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen. Verder werd het cijfer over mei bijgesteld naar een groei met ruim 3 miljoen banen, terwijl eerder nog een krimp met 2,8 miljoen arbeidsplaatsen werd gemeld. Donderdag wordt het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid gepubliceerd. Die publicatie is vervroegd omdat zaterdag Onafhankelijkheidsdag wordt gevierd in de VS en Wall Street vrijdag dicht is.

FedEx

Bij de bedrijven lijkt FedEx flink hoger te openen, dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De pakketbezorger profiteerde van het vele online shoppen tijdens de lockdown, waardoor fors meer pakketjes van webwinkels aan huis werden bezorgd.

Macy’s en Beyond Meat

Warenhuisketen Macy’s maakte bekend een afschrijving te doen van ruim 3 miljard dollar in verband met de crisis. Onlangs werd al gemeld dat het bedrijf duizenden banen gaat schrappen. Verder kwamen cijfers van onder meer levensmiddelenconcern General Mills en drankbedrijf Constellation Brands.

De maker van vleesvervangers Beyond Meat staat een hogere opening te wachten. Het bedrijf heeft een samenwerking gesloten om zijn vleesvervangers in Chinese winkels van internetconcern Aliba te verkopen.

Fed-notulen

Vanavond worden trouwens de Fed-notulen gepubliceerd. Beleggers zullen die bestuderen voor aanwijzingen over het toekomstige beleid van de Amerikaanse centrale bank en de aanpak van de coronacrisis.