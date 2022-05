DSM profiteert van hogere prijzen door schaarste

De omzet van DSM steeg met 18% naar €2,6 miljard, wat voor meer dan de helft te danken was aan de hogere prijzen die het zijn klanten kon opleggen. Volumes stegen 2%, terwijl valutaire meewind de omzet in euro’s nog een zetje van 5% meegaf. De aangepaste ebitda steeg met 10% tot €487 miljoen. De resultaten vielen hoger uit dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Op de beurs had DSM echter last van een winstwaarschuwing van branchegenoot Covestro. Rond het middaguur stond het aandeel een procent in de min bij een 1,4% hogere AEX.

Volgens co-ceo’s Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze had DSM ’een goede start van het jaar met robuuste vraag bij al onze activiteiten en effectieve prijsmaatregelen om de inflatie door onze hele waardeketen tegen te gaan’.

Prijsstijging van een kwart

De ontwikkeling van de prijzen was bij de materialentak -goed voor een vijfde van DSM’s omzet- nog gunstiger dan bij de voedingsmiddelen waar het zich in de toekomst volledig op wil gaan richten. Waar op het gebied van gezondheid, voeding en biowetenschappen de omzet met 16% steeg bij 8% hogere volumes, zorgden een prijsstijging en wisselkoerseffecten bij DSM’s materialen voor een omzetgroei van 25% ondanks een daling van de volumes met 2%.

In een toelichting op de cijfers schrijven Matchett en De Vreeze dat ’grote vraag onder eindgebruikers met zeer moeilijke omstandigheden in de toeleveringsketen in de gehele branche, ervoor zorgden dat gunstige prijzen (+25%), met name bij DSM Engineering Materials de hoge kosteninflatie konden compenseren’.

Bij de voedingsingrediënten namen de verkoopvolumes wel fors toe, behalve bij de stoffen voor veevoer waar klanten vorig jaar flinke voorraden hebben aangelegd, die nu werden afgebouwd. De divisies ’Food and Beverage’ en ’Health, Nutrition and Care’ verkochten respectievelijk 7% en 8% meer van hun producten, onder andere geholpen door heropening van winkels en horeca. Verkoopprijzen stegen hier met 3%.

In de etalage

De hoger prijzen in de materialentak kunnen DSM goed van pas komen bij de verkoop van het resterende deel van de activiteiten op dit gebied die het bedrijf voorbereidt, om de focus straks volledig op de voedingsingrediëntentak te richten. DSM kondigde vorige maand al de verkoop aan van het onderdeel protective materials voor €1,44 miljard.

Voor het hele jaar 2022 herhaalt DSM zijn raming van een hoog enkelcijferig groeipercentage van de aangepaste ebitda voor zijn gezondheid, voeding en biowetenschappen. De materialen moeten ten opzichte van een sterk 2021 een stabiel resultaat opleveren, zodat voor de hele groep een rond de 5% hogere ebitda overblijft.