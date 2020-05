Elon Musk schiet raket met twee astronauten ruimte in

Voorheen verrichten overheidsinstanties zoals de NASA dergelijke bemande vluchten. Aan boord van de SpaceX-raket van Musk vliegen woensdag twee NASA-astronauten mee.

Bij de lancering van de vlucht met Robert Behnken en Douglas Hurley is president Trump aanwezig, meldt het Witte Huis.

Voor Elon Musk is dit de volgende stap in een serie Amerikaanse commerciële reizen, die tot meer ruimte-ontdekkingen moeten leiden. Uiteindelijk denkt de ondernemer dat de mensheid een tweede bestaan op Mars zal moeten opbouwen, omdat het leven op aarde onmogelijk wordt.

Musk had de vluchten veel eerder gepland, de eerste zou vier jaar geleden al het luchtruim kiezen. Twee catastrofale explosies van zijn Falcon 9-raketten zorgden voor vertraging. De zorgen over de veiligheid van personeel in de Crew Dragon-capsule op de raket hielden een lancering telkens tegen.

Vlucht 19 uur

De Falcon vertrekt woensdag om 16.33 uur plaatselijke tijd vanaf het lanceercomplex op het Kennedy Space Center in Florida. Negentien uur later zouden Hurley en Behnken kunnen aankomen bij het internationale ruimtestation ISS.

Voor de Verenigde Staten staat met de lancering veel op het spel. De Amerikanen zouden bij geslaagde eigen vluchten niet langer hoeven mee te liften voor onderzoek met de Russische expedities.

Zijn eigen ruimtevloot werd na een desastreus ongeluk negen jaar geleden met pensioen gestuurd. Het Witte Huis heeft sindsdien altijd wel de noodzaak van meer ruimteonderzoek benadrukt.

Musk werkt al lang aan de raket ter grootte van een flatgebouw van veertig verdiepingen die uiteindelijk passagiers moet gaan vervoeren. NASA investeerde $135 miljard in een toekomstig ruimtevaartstation. Volgens ruimtevaartdeskundigen tegen de Wall Street Journal is de vlucht van SpaceX daarin een cruciale stap richting die uitbouw. Het Witte Huis moedigt meer bedrijven aan ruimtevluchten te starten.