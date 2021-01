AEX flink lager door zorgen over economie

Rond tien uur noteert de AEX-index 1,8% lager op 636,1 punten. De AMX daalt 2% naar 937,1 punten. De koersenborden in Londen (-1%), Parijs (-0,7%) en Frankfurt (-1,3%) kleuren eveneens rood.

Elders staan de aandelenmarkten ook onder druk. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 1,5% lager. Op Wall Street eindigde de Dow Jones-index woensdagavond 2,1% in de min. Techbeurs Nasdaq daalde zelfs 2,8%. De Dow Jones opent vanmiddag naar verwachting 0,3% in het rood, terwijl voor de Nasdaq een circa 0,9% hogere opening wordt voorzien.

De Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS, hield woensdag zoals verwacht de rente en het opkoopprogramma voor obligaties ongewijzigd. Fed-voorzitter Jerome Powell verklaarde wel dat het herstel in de Verenigde Staten aan het afzwakken is door het stijgende aantal coronabesmettingen en nieuwe lockdowns. De centrale bank herhaalde alle middelen te zullen gebruiken om de economie te steunen. Het tempo van het herstel hangt volgens Powell echter voor een groot deel af van de ontwikkelingen rond het virus en de vaccinatieprogramma’s.

In de vrijwel volledig roodgekleurde AEX doet ASMI doet opnieuw een flinke stap terug en wordt 6,2% minder waard. De chipmachinefabrikant werd woensdag ook al 4,8% afgewaardeerd nadat de koers in de afgelopen maanden fors was opgelopen. Voormalig zusterbedrijf ASML wordt 2,8% lager verhandeld.

Unibail levert 5,2% in. Het winkelvastgoedfonds werd woensdag nog bijna 20% meer waard.

Uitzender Randstad (-5,1%) heeft last van de zorgen over het economisch herstel. Biotechconcern Galapagos zakt 3,7%.

In de AMX profiteert handelshuis Flow Traders (+2,6%) van de toenemende volatiliteit op de beurzen. Chiptoeleverancier Besi staat echter onderaan bij de middelgrote fondsen met een verlies van 6,5%.

Signify geeft 2,1% prijs. De verlichtingsproducent schrapt 600 van de in totaal 37.000 banen, meldt het Eindhovens Dagblad. Circa 250 arbeidsplaatsen zouden verdwijnen in Amsterdam en Eindhoven. Signify komt vrijdag met de jaarcijfers.

Smallcapfonds Sligro (-0,4%) kwam met jaarcijfers. Het groothandelsbedrijf heeft het crisisjaar 2020 afgesloten met een verlies van €70 miljoen. Volgens topman Koen Slippens worden de afzetmarkten van Sligro geraakt door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Ook het nieuwe jaar zal volgens Slippens nog voor een belangrijk deel gedomineerd worden door de gevolgen van het coronavirus.

Het lokaal genoteerde SnowWorld (-4,7%) kan vanwege de coronamaatregelen tijdelijk niet aan de afgesproken bankconvenanten voldoen. De uitbater van skihallen zegt dat er geen indicaties zijn dat de banken KBC en Belfius niet willen meebewegen. SnowWorld sloot de twaalf maanden tot en met september af met een omzet van €35,2 miljoen. Dat betekende op jaarbasis een groei met 3,3%. Vooral overnames hielpen de opbrengsten van de onderneming vooruit.

