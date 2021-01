Verlies voor AEX loopt snel terug

De AEX staat om kwart over twaalf 0,8% lager op 642,5 punten. De index tikte rond half elf een dieptepunt van 633,7 punten aan. De AMX daalt 0,2% naar 953,9 punten.

De overige Europese beursgraadmeters herstellen ook deels van eerdere verliezen. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakken respectievelijk 0,9%, 0,8% en 0,2%.

De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 1,5% lager. Op Wall Street eindigde de Dow Jones-index woensdagavond 2,1% in de min. Techbeurs Nasdaq daalde zelfs 2,8%. De Dow Jones opent vanmiddag naar verwachting 0,1% in het rood, terwijl voor de Nasdaq een circa 1,1% hogere opening wordt voorzien.

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) schrijft de stevige koersdalingen in de afgelopen dagen aan winstnemingen toe. „We hebben sinds november een sterke rally gehad en het is alleen maar gezond dat de aandelenmarkten nu een stapje terug doen.”

Van Schie denkt niet dat de uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell woensdagavond het sentiment drukken. „Hij gaf aan dat de economische vooruitzichten verbeteren, maar dat dit nog geen invloed heeft op het beleid. Powell benadrukte niet te vroeg de coronasteun te zullen terugdraaien. De Fed blijft zich richten op volledige werkgelegenheid en een inflatie die de 2% overstijgt.”

De vermogensbeheerder spreekt van een tijdelijke dip en denkt dat de aandelenmarkten de komende maanden verder zullen stijgen. Dit staat haaks op de waarschuwing woensdag van het IMF. „Maar instituties als het IMF zijn nooit goede voorspellers van de economie op korte termijn, laat staan van de aandelenmarkten. Beleggen is vooruitkijken en met de aanhoudende steun van centrale banken en overheden en zicht op heropening van de economieën ziet het er goed uit.”

In de AEX staat de conjunctuurgevoelige uitzender Randstad met een verlies van 3,5% onderaan.

KPN daalt 3,3%. Woensdag won het telecombedrijf nog na de publicatie van de jaarcijfers, geholpen door het bericht dat miljardair Carlos Slim zijn belang tot 20% heeft vergroot.

Unibail-Rodamco-Westfiel levert 2,5% in. Het winkelvastgoedfonds werd woensdag nog bijna 20% meer waard.

ASMI staat 1,2% lager, na in de ochtend even op een verlies van 6% te hebben gestaan. De toeleverancier aan de chipsector werd woensdag 4,8% afgewaardeerd nadat de koers in de afgelopen maanden fors was opgelopen.

Staalgigant ArcelorMittal blinkt uit met een winst van 1,7%.

Bij de middelgrote fondsen staat bodemonderzoeker Fugro met een min van 2,7% onderaan.

Handelshuis Flow Traders profiteert van de toenemende volatiliteit op de beurzen en klimt 2,5%.

Signify stijgt 0,8%. De verlichtingsproducent schrapt 600 van de in totaal 37.000 banen, meldt het Eindhovens Dagblad. Circa 250 arbeidsplaatsen zouden verdwijnen in Amsterdam en Eindhoven.

Smallcapfonds Sligro verliest 0,2%. Het groothandelsbedrijf heeft het crisisjaar 2020 afgesloten met een verlies van €70 miljoen. Ook het nieuwe jaar zal volgens topman Koen Slippens nog voor een belangrijk deel gedomineerd worden door de coronacrisis.

Het lokaal genoteerde SnowWorld (-4,7%) kan vanwege de coronamaatregelen tijdelijk niet aan de afgesproken bankconvenanten voldoen. De uitbater van skihallen zegt dat er geen indicaties zijn dat de banken KBC en Belfius niet willen meebewegen. De omzet van SnowWorld groeide in de twaalf maanden tot en met september met 3,3%, dankzij overnames.

Wilt u weten of er voor de aandelenmarkten nog meer in het vat zit en waar de risico’s en kansen liggen? Volg dan vanavond het gratis DFT-seminar. Klik hier om in te schrijven.