Column: meer teambuilding nodig bij ECB

ECB-president Christine Lagarde en haar voorganger Mario Draghi. Ⓒ Foto AFP

Het begon allemaal zo hoopgevend, toen de net aangetreden president van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, haar medebestuursleden uitnodigde voor een teambuilding-uitje in een luxueus kasteel in de bergen in de buurt van Frankfurt.