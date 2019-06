Gasproducent Hygear haalt weer kapitaal op

Dat maakt het concern dinsdag bekend. Hygear gebruikt ook dit kapitaal voor uitbreiding van het bedrijf.

Het gaat dit keer om een 8% obligatielening. Inschrijvers krijgen per certificaat vijftig ’warrants’, die worden uitgegeven op een aandelenkoers van €19,50. De transactie via de beurs NPEX moet in totaal €5 miljoen opleveren.

De warrants expireren na tweeënhalf jaar en zijn in de tussentijd verhandelbaar op het NPEX-handelsplatform. Dit moet het rendement van de investering hoger maken dan de uitgiftekoers.

Bekijk ook: Miljoenenkrediet Hygear

Bekijk ook: HyGear haalt weer miljoenen op via NPEX

Bekijk ook: HyGear hengelt in week miljoenen binnen