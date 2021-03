LIVE | DNB voor rechter tegen Bitonic om ’te strenge’ cryptoregels

Verslaggever Theo Besteman volgt de zaak dinsdag bij de bestuursrechter in Rotterdam.

Volgens de regels van de toezichthouder moeten crypto-aanbieders van elke koper van bitcoins controleren wie het echt is. Bitonic geeft aan wel controles te willen uitvoeren op wie er bitcoins koopt, maar dan wel op basis van eigen risico-afwegingen.

Bekijk ook: Bedrijven sceptisch over regels voor bitcoinhandel

Sinds mei vorig jaar is registratie bij DNB verplicht voor alle bedrijven die in Nederland diensten leveren voor het wisselen of opslaan van bitcoins en andere cryptomunten. Het zijn eisen om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Een van de voorwaarden is dat bedrijven aangeven waar hun klanten het ingelegde geld vandaan hebben en controleren of ze niet op een sanctielijst staan.