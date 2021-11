Mijnpensioenoverzicht.nl miste het complete pensioenoverzicht

In de verbeterde versie van dit pensioenoverzicht zien mensen in een oogopslag hoeveel pensioen, inclusief AOW, zij op pensioenleeftijd netto gaan ontvangen. Ook is te zien wat eventuele economische tegenvallers en meevallers voor het pensioen betekenen en wat de gevolgen zijn voor de pensioenuitkering bij eerder stoppen met werken of wanneer er langer wordt doorgewerkt.

Vanwege deze snelle en duidelijk overzichten hopen overheid en pensioenfondsen dat mensen sneller geneigd zijn om zich te verdiepen in hun pensioen.

Alleen wanneer de pensioenoverzichten niet compleet zijn heeft het geen zin de website te raadplegen, zo ontdekten veel mensen vorige week tijdens de Pensioen3daagse van De Financiële Telegraaf. Mijnpensioenoverzicht.nl wordt beheerd door de stichting Pensioenregister, een samenwerkingsverband van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

Klachten

„Het ging mis bij het inlezen van de pensioenoverzichten en dan vooral die van het ABP”, laat Lucienne van Paassen, principal manager bij Stichting Pensioenregister weten. „Pas na klachten bij onze servicedesk bleek dat er sprake was van deze storing. Vervolgens duurde het even voordat alle data weer was ingelezen. We waren zo gefocust op het oplossen van dit probleem, dat we zijn vergeten de storingsmelding van de website te halen.”

Volgens Van Paassen is er inmiddels ook een structurele oplossing mocht het probleem zich weer voordoen. „In het vervolg krijgen we meteen een signaal dat er met het inlezen van de overzichten iets misgaat.”