Weinig beweging op Wall Street

De Dow sloot uiteindelijk 0,1 procent hoger op 16.976,24 punten. De bredere S&P 500 won 0,1 procent tot 1974,62 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq stond nagenoeg onveranderd op 4457,73 punten.

De financiële markten maakten zich daarnaast op voor een verkorte Amerikaanse handelssessie op donderdag. Vrijdag blijven de deuren helemaal gesloten in verband met Onafhankelijkheidsdag. Beleggers wachten nu nog op het belangrijke overheidsrapport over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten, dat voor donderdag op de rol staat.

GoPro

Voorbeurs gaf salarisstrookverwerker ADP aan dat er in juni per saldo 281.000 banen werden gecreëerd in de Verenigde Staten. Die toename was sterker dan verwacht, economen voorspelden in doorsnee een stijging met 205.000 banen. Verder werd bekend dat de fabrieksorders in mei met 0,5 procent zijn gedaald, sterker dan voorzien.

Voedingsmiddelenbedrijf Hillshire Brands, het vroegere Sara Lee, steeg 0,2 procent in waarde. De onderneming heeft definitief ingestemd met een overnamebod van 8,6 miljard dollar van branchegenoot Tyson Foods, dat zelf 2,9 procent meer waard werd. Het aandeel van de fabrikant van lichtgewicht camera's GoPro, dat onlangs naar de beurs ging en snel in waarde verdubbelde, zag de eerste koersdaling sinds de beursgang en verloor bijna 14 procent. Marktvorsers spraken van winstnemingen.

Banken

Andere opvallende koersbewegingen waren terug te vinden bij Constellation Brands (plus 2,3 procent), dat zijn winstverwachting verhoogde. Bank of America won 1,6 procent na een positief beleggingsadvies van Deutsche Bank.

De euro was 1,3655 dollar waard, tegen 1,3652 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 104,24 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper en kostte daarmee 110,98 dollar per vat.