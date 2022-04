Premium Het beste van De Telegraaf

Geld hoeft niet weg te vliegen Pijn in de portemonnee: de gouden tips om zoveel mogelijk te besparen

Door Willemijn van Benthem en Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

De prijzen in de supermarkt lopen op. Ⓒ ANP/HH

Door de winkelstraat waait een gure wind. De kosten voor levensonderhoud rijzen de pan uit en steeds meer huishoudens hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En dit is nog maar het begin, want naast energie en brandstof worden dagelijkse boodschappen nog duurder. Help, het geld vliegt eruit! Wat kunnen we zelf doen om de schade te beperken?